22 settembre 2020 a

a

a

Roma 22 set. (Adnkronos) - "Spero" che gli stati generali del Movimento 5 stelle "si facciano prima possibile: non se ne può più di questa attesa". E "direi con le persone fisicamente presenti. Abbiamo tanti problemi da risolvere e tanti temi da definire, quindi" per quanto riguarda la gestione futura "serve la massima collegialità". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano'.