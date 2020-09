KitKat lancia "Gold" trasformando il break in un momento pieno di stile

22 settembre 2020 a

(Milano, 22 settembre 2020) - Arriva in Italia KitKat Gold targato #BreakInStyle. Il wafer più famoso di sempre si ricopre di cioccolato Gold Caramel per offrire un'esperienza ancora più ricca e sorprendente

Quest'anno il break è scintillante e totalmente glamour con la nuova Limited Edition firmata KitKat. Dopo Ruby e Green Tea Matcha, l'iconico KitKat diventa “Gold” impreziosendosi nel gusto e alla vista. Un incarto oro riveste il croccante wafer con cioccolato al latte, ora ricoperto di vellutato cioccolato Gold Caramel dalle decise note di caramello. Una deliziosa combinazione che cavalca i trend non solo del food ma anche del lifestyle.

Dalle passerelle al beauty infatti, il luccichio dell'oro non conosce tramonti, ed è così che il KitKat Gold si preannuncia un successo. A darne prova già il lancio di KitKat Gold in Australia dove è diventato così popolare da aggiungersi alla gamma permanente di KitKat. Quest'ultima innovazione fa seguito al successo in Europa del lancio di KitKat Ruby nel 2018 e al KitKat Green Tea Matcha nel 2019.

KitKat dimostra negli anni di mantenersi aggiornato e contemporaneo seguendo stili e tendenze del suo target, conservando intatte quelle peculiarità che lo hanno reso famoso in tutto il mondo: lo spirito sempre giovane, un gusto inconfondibile e l'unico snack emblema del break da sempre come recita il celebre slogan “have a break have a KitKat”.

Bruno Emmenegger, Business Executive Manager della Divisione Dolciari Nestlé Italiana, ha dichiarato: "I giovani sono alla costante ricerca di nuove esperienze di gusto. Novità di prodotto visivamente accattivanti e fuori dall'ordinario da condividere con gli amici e sui propri profili social… e KitKat Gold è il protagonista del #breakinstyle!”

KitKat Gold utilizza fave di cacao certificate UTZ provenienti da Nestlé Cocoa Plan. Non ha coloranti, aromi o conservanti artificiali. Dalle sue origini nel Regno Unito nel 1935, KitKat è popolare in tutto il mondo ed oggi presente in più di 80 paesi.

KitKat Gold è in vendita al prezzo consigliato di € 1,50

Gruppo Nestlé

Il Gruppo Nestlé è l'azienda alimentare leader nel mondo, attiva dal 1866 per la produzione e distribuzione di prodotti per la Nutrizione, la Salute e il Benessere delle persone. Con 403stabilimenti e più di 300.000 collaboratori distribuiti in oltre 190 Paesi, il Gruppo si è evoluto insieme ai suoi consumatori, sviluppando soluzioni al passo con il cambiamento dei bisogni e dello stile di vita della società. L'innovazione e la ricerca scientifica applicata alla nutrizione rappresentano il tratto distintivo dell'operato del Gruppo sin dai suoi esordi e su queste stesse basi l'azienda sta lavorando oggi e per il prossimo futuro.

Il Gruppo Nestlé è presente in Italia dal 1875, quando è stata depositata a Milano l'etichetta “Farina Lattea Nestlé, alimento completo per i bambini lattanti”. Nestlé Italiana, Sanpellegrino, Purina, Nespresso, Nestlé Nutrition e Nestlé Health Science, Nestlé Professional e CPW sono oggi le principali realtà che operano nel nostro Paese: assieme impiegano circa 4.300 dipendenti in 10stabilimenti (oltre alla sede centrale di Assago), raggiungendo nel 2019 un fatturato totale di circa 1,6 miliardi di euro. L'azienda opera in Italia con un portafoglio di numerosi marchi, tra cui i principali sono: Perugina, Baci Perugina, KitKat, Galak, Buitoni, Garden Gourmet, Maggi, Nidina, Nestlé Mio, NaturNes, Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Orzoro, Nesquik, Il Latte Condensato, Fitness Cereali, Meritene, Pure Encapsulations, S.Pellegrino, Acqua Panna, Levissima, Purina Pro Plan, Purina ONE, Gourmet, Friskies, Felix.