I variatori di velocità Altivar di Schneider Electric ottengono l'etichetta “Efficient Solution” da Solar Impulse

(Stezzano (BG) - 22 settembre 2020) - Stezzano (BG) - 22 settembre 2020 - Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, ha ottenuto l'etichetta “Efficient Solution” di

I variatori di velocità Altivar sono stati scelti come “Efficient Solution” dopo una valutazione rigorosa portata avanti da un gruppo di esperti esterni indipendenti.

Altivar 600 è stato progettato per supportare efficacemente la gestione degli asset e la gestione dell'energia e migliorare le performance complessive dei processi nel settore industriale e delle utility. In particolare, questa soluzione consente di ottenere fino al 25% di risparmi energetici (in termini di consumi di elettricità) e permette di ottimizzare i consumi di energia fino al 50% - in confronto ad applicazioni nelle quali non sono adottati variatori di velocità.

Ottenere sostenibilità e profittabilità con Altivar

Il consumo di energia ha impatto sia sull'ambiente sia sulle finanze. L'

“Altivar 600 è progettato in un'ottica orientata ai servizi, che risponde alla gran parte delle esigenze delle industrie di processo e delle utility, in termini di efficienza delle apparecchiature e di costo totale di gestione (TCO). Riducendo le spese di manutenzione, supportando la gestione dell'energia e degli asset e le performance complessive di un processo, gli utenti finali possono migliorare di oltre il 40% la loro efficienza energetica, grazie ai servizi di controllo integrati. E' la soluzione ideale per i clienti che vogliono risparmiare sui costi di esercizio in questa nuova normalità” Henry KIM, Responsabile Marketing Drives, Schneider Electric.

Ulteriori risorse:

Chi è Schneider Electric

In Schneider Electric crediamo che l'accesso all'energia e alle tecnologie digitali sia un diritto umano fondamentale. Vogliamo fare in modo che tutti possano ottenere il massimo dall'energia e dalle risorse a disposizione, facendo sì che il nostro motto “Life Is On” si realizzi ovunque, per tutti e in qualsiasi momento. Forniamo soluzioni digitali per la gestione dell'energia e l'automazione, per l'efficienza e la sostenibilità. Integriamo le migliori tecnologie a livello mondiale, automazione in tempo reale, software e servizi, in soluzioni per abitazioni, edifici, data center, infrastrutture e industrie. Ci impegniamo per sostenere le infinite possibilità di una comunità aperta, globale e innovativa, che condivide con passione la nostra mission e i valori di inclusione e responsabilizzazione.

