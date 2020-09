Gruppo Fedrigoni, Luca Zerbini nuovo managing director paper & security

22 settembre 2020 a

Verona, 22 set. (Labitalia) - Luca Zerbini è il nuovo managing director della divisione paper security del Gruppo Fedrigoni, società italiana leader nella produzione e vendita di carte ad alto valore aggiunto per packaging e grafica e di prodotti autoadesivi per l'etichettatura. Con questa nomina, Fedrigoni aggiunge un ulteriore tassello alla crescita della divisione carta, che già era stata potenziata alla fine del 2019 attraverso l'inserimento di due manager di caratura internazionale.

La scelta di Luca Zerbini conferma la volontà dell'azienda di proseguire nel percorso di internazionalizzazione. Nato nel 1972 a Sassuolo (Modena), una laurea in Ingegneria al Politecnico di Milano e un Master in Business Administration a Wharton (University of Pennsylvania), Zerbini ha lavorato estensivamente all'estero, ricoprendo a lungo ruoli dirigenziali nella crescita organica, nel marketing strategico, nello sviluppo del business e nelle politiche di innovazione e sostenibilità in varie società internazionali: da Hewlett-Packard a Bain Company, da Florida Tile a Honeywell, fino ad Amcor, azienda leader mondiale del packaging flessibile dove è stato vice-president and general manager della business unite Film Foil, a capo del programma Flexibles sustainability initiative, sino all'ingresso in Fedrigoni. Luca Zerbini è anche un fellow of the marketing academy e dell'Institute for real growth.