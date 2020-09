22 settembre 2020 a

Roma, 22 set. (Adnkronos) - "I commentatori sino all'altro giorno mi descrivevano in bilico, ma io non mi sono mai sentito in biblico. Oggi mi descrivono inamovibile, ma non mi sento inamovibile. Nè in bilico, nè inamovibile". Così il premier Giuseppe Conte, a margine del Welfare Index Pmi.