Coronavirus: Zaia, 'oggi non vedo necessità lockdown, non c'è emergenza'

Treviso, 22 set. (Adnkronos) - "Noi abbiamo un piano di sanità pubblica, che prevede di essere performanti nell'identificare i focolai, isolarli al massimo. Oggi non vedo proprio la necessità di parlare di lockdown né parziale né totale. Vedremo l'evoluzione, ma il contesto epidemiologico di febbraio non è quello di oggi". Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa nel trevigiano dopo il voto delle regionali. "Oggi abbiamo un virus peraltro meno aggressivo, visto che abbiamo circa 160 persone ricoverate in ospedale contro le 2.400 persone che avevamo durante i periodi peggiori. Non c'è un'emergenza sanitaria, non è così, nonostante ci sia qualcuno che dica che ci sono le corsie piene, e in questa fase per il 95% dei casi il virus non dà sintomi".