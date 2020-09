Como: ruba farmaci in ospedale, arrestato

22 settembre 2020 a

a

a

Milano, 22 set. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Como un uomo accusato di aver rubato farmaci dal Pronto Soccorso dell'ospedale Sant'Anna. Un dirigente della struttura ha contattato la polizia dopo aver notato che mancavano dei farmaci dagli armadietti del reparto. Gli agenti giunti sul posto hanno notato un uomo senza equipaggiamento sanitario in una zona riservata al personale medico e paramedico e lo hanno controllato.

Nello zaino dell'uomo, un cittadino italiano con precedenti penali per reati contro il patrimonio e per droga, sono stati trovati i farmaci mancanti. L'uomo è stato arrestato. Il processo per direttissima ha condannato l'uomo a otto mesi di reclusione, con l'obbligo di firma alla polizia giudiziaria.