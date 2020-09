Voto Veneto: Zaia, 'no voti per disgrazia Covid, li avevo già'

21 settembre 2020 a

Trevis, 21 set. (Adnkronos) - "Sono stati giorni difficili quelli del covid, sono stati 140 giorni in cui abbiamo parlato tutti i giorni ai veneti. Qualcuno dice che è stata l'occasione per prendere voti. Guardate, io prima del Covid avevo consensi altissimi, per cui non avevo bisogno di questa disgrazia per portarli a casa". Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, vicino alla rielezione, a proposito della pandemia. "E' la storia che più ha segnato noi veneti, anche oggi mi sono occupato di sanità", ha aggiunto, spiegando di essere concentrato per "portare a casa anche i test rapidi salivari".