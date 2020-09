Voto Veneto: Zaia, 'mia lista non è in contrapposizione'

21 settembre 2020 a

Treviso, 21 set. (Adnkronos) - "E' la quinta volta che presentiamo la lista civica, trovo anche strano che ci sia qualcuno che pensa che la mia lista sia in contrapposizione a qualcun'altro". Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, a una domanda sulla sua lista 'personale', che alle regionali ha triplicato la lista Lega Salvini premier. "Ovviamente no, non è così, e tra l'altro è consuetudine di molte altre regioni (avere la lista del presidente, ndr). Lo avete visto anche con le regioni che sono andate al voto oggi e in generale non ci vedo nulla di strano". A Zaia spiace che la sua corsa "possa essere vista come in contrapposizione".