Voto Veneto: L. Fontana, 'qui risultato storico'

Treviso, 21 set. (Adnkronos) - Quello del Veneto, che stando alle proiezioni ora incoronerebbe vincitore Luca Zaia con oltre il 70%, "è un dato storico perché mi pare che il dato maggiore fosse un 68% nel passato". Lo ha detto il vicesegretario federale e commissario della Lega Veneta Lorenzo Fontana parlando con i giornalisti al K3, la sede della Lega provinciale a Treviso.

"Fa capire - aggiunge - la qualità dell'amministrazione che c'è stata, del presidente e la difficoltà superata in maniera egregia sull'emergenza covid. Tutte cose che hanno premiato Luca Zaia e a noi fa estremamente piacere".

“In Puglia - argomenta - mi sembra che le attese fossero differenti, chiaramente e' un po' una sorpresa, pensavo che fosse più combattuta".Anche in Toscana il dato "è storico, perché sappiamo quanto e' difficile come Regione ma sulla Puglia mi aspettavo qualcosa in più", ammette.