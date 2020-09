Voto Veneto: Fontana, ‘grande risultato Zaia, avanti per autonomia'

21 settembre 2020 a

Milano, 21 set. (Adnkronos) - “La vittoria del caro amico Luca Zaia, con un margine incolmabile e l'alta affluenza, è merito di anni di lavoro e battaglie per la propria regione, il Veneto e i veneti lo ringraziano con questo grande risultato. Avanti, insieme e più forti per l'Autonomia”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulle proiezioni che danno in forte vantaggio Zaia alle elezioni regionali in Veneto.