21 settembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - "A distanza di trenta anni, desidero manifestare -conclude Mattarella- apprezzamento e vicinanza per tutte le iniziative promosse in ricordo di questo valoroso magistrato e rinnovare i sentimenti di partecipazione e gratitudine del Paese a tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato e che in questi anni ne hanno costantemente tenuto viva la memoria".