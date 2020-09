M-Mask, dalle mascherine ai gel igienizzanti

21 settembre 2020 a

a

a

(Milano, 21 settembre 2020) - Milano, 21 settembre 2020. Il nostro paese continua a mantenere alto l'impegno nella lotta al Covid-19, richiedendo la collaborazione di tutta la popolazione nel rispettare le norme stabilite dal governo per provare a limitare il più possibile i contagi ed evitare di tornare a vivere in uno stato di emergenza sanitaria.

Rimane determinante osservare il distanziamento sociale e, laddove non fosse possibile, impiegare regolarmente mascherine protettive. Altrettando importante risulta il gel igienizzante per le mani, da avere con sé quando non si ha modo di lavare le mani, ad esempio in viaggio o in alcuni contesti di lavoro.

Proprio per rispondere alle necessità della popolazione, negli ultimi mesi all'interno del mercato e-commerce sono nate interessanti realtà specializzate nella vendita di questi prodotti.

Ne costituisce un esempio M-Mask, che mette a disposizione degli utenti un catalogo ampio e variegato, per soddisfare le esigenze in termini di sicurezza tanto di privati che di aziende.

Perché è importante utilizzare il gel a base di alcool

Sul suo portale, M-Mask propone

L'uso abituale di gel alcolici certificati come quelli di M-Mask permette di igienizzare a fondo le mani in ogni momento della giornata, soprattutto dopo avere toccato oggetti potenzialmente infetti, come per esempio le maniglie delle porte e i tasti di chiamata dell'ascensore.

Del resto, l'igiene delle mani è la prima regola per limitare non solo i contagi da Covid-19, ma da qualsiasi altra patologia infettiva e facilmente trasmissibile da una persona all'altra. Le mani, infatti, sono un veicolo di infezione e diffusione di germi, virus e batteri, e un'igiene scrupolosa rappresenta già un eccellente sistema di difesa.

Ovviamente, non è sempre possibile avere a disposizione acqua e sapone: nei negozi, sui mezzi pubblici, in alcuni ambienti di lavoro o che si frequentano abitualmente ogni giorno ci si trova a continuo contatto con superfici e oggetti di certo non puliti, senza avere la possibilità di lavarsi le mani con cura. Per questo motivo, il gel igienizzate rappresenta una misura di prevenzione fondamentale, di protezione e di contenimento dei contagi.

Quando utilizzare il gel igienizzante per le mani

Utilizzare il gel igienizzante, come si è detto, è determinante in tutte quelle situazioni in cui non è possibile disporre di acqua e detergente: per garantire comunque la massima igiene e per tutelare la salute propria e degli altri, diviene necessario ricorrere ad un prodotto che permetta comunque di svolgere questa funzione.

Il gel igienizzante è quindi la soluzione ideale per risolvere questa esigenza: ne basta una piccola quantità per ottenere una profonda azione disinfettante, virucida e battericida.

Si raccomanda di portare sempre con sé il prodotto quando si esce di casa per proteggersi in qualsiasi occasione, soprattutto prima di mangiare o bere e dopo essere stati all'interno di luoghi in cui non è possibile mantenere il distanziamento sociale.

È molto importante educare anche i bambini all'utilizzo regolare del gel igienizzante, specialmente quando giocano all'aperto, in ambienti dove non è possibile lavarsi le mani.

Naturalmente, è opportuno utilizzare un prodotto di qualità eccellente, costituito da una formula efficace e certificato secondo le norme legislative: i gel igienizzanti M-Mask sono garantiti e corrispondono perfettamente a quanto stabilito dalla disposizioni ministeriali.

Limitare i contagi grazie alle mascherine

Accanto alle proposte di gel igienizzanti, M-Mask mette a disposizione anche un'ampia varietà di mascherine.

Tra le più richieste del catalogo ci sono, ovviamente, quelle chirurgiche, il cui uso è fortemente consigliato in tutti i quei contesti in cui il rischio di contagio non sia elevato. È infatti importante ricordare come per limitare la diffusione del virus sia sufficiente che tutti indossino questa tipologia di mascherina.

In ogni caso, M-Mask propone anche mascherine FFP2, altrettanto importanti in tutti quei contesti lavorativi dove l'esposizione è più alta, come ovviamente gli ambienti sanitari. Completano l'offerta del portale delle proposte che guardano alle ultime tendenze in fatto di moda, riutilizzabili più volte in quanto lavabili.

A prescindere dalla specifica tipologia, tutte le mascherine presenti sul sito di M-Mask sono certificate, nel rispetto della massima sicurezza del consumatore.

Per maggiori informazioni

Sito web:

Milano - Italia

Comunicato a cura di: IMG Solutions srl per Roberto Serra