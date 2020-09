Elezioni: Salvini, 'equilibri in Conferenza Stato-Regioni cambieranno'

21 settembre 2020 a

Milano, 21 set. (Adnkronos) - “Dopo il risultato di queste elezioni regionali sicuramente cambieranno gli equilibri nella Conferenza Stato-Regioni. Per garbo istituzionale abbiamo aspettato fino ad adesso, ma mi sembra evidente che dovrà essere qualcun altro ad andare a parlare con Conte o con Gualtieri, visto che la presidenza è in mano al Pd con 15 regioni al centrodestra". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in via Bellerio a Milano per commentare i risultati delle elezioni regionali e del referendum.