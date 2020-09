Elezioni: Corrao, 'disfatta senza precedenti, sì a referendum non è voto a M5S' (2)

21 settembre 2020 a

(Adnkronos) - "L'unica cosa che possiamo fare - scrive infatti Corrao - è pretendere un Congresso immediato e democratico, aperto fisicamente ad attivisti e portavoce locali, in cui si fissino velocemente nuovi obiettivi, visioni ed idee, nuove strutture e nuove persone che debbano perseguirli, ringraziando chi ha portato avanti il programma fino ad oggi. Ma l'alternanza e la discontinuità al potere sono essenziali per la democrazia e il buon governo. Se non si svolta immediatamente (un congresso in realtà andava fatto dopo il disastro delle europee) e si va avanti così, il futuro del fu M5S è qualcosa di simile all'Udeur".