Mantova: aggredisce moglie e figlia di 14 anni, ammonimento del questore (2)

19 settembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Il questore accogliendo l'istanza avanzata dalla vittima e la proposta formulata dalla Divisione anticrimine, ha emesso in via d'urgenza, nei confronti del 43enne, un decreto di ammonimento: strumento giuridico di natura amministrativa previsto dalla legge che tutela le vittime di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori.Sempre il questore ha disposto che il competente Ufficio immigrazione della Questura esamini la sua posizione al fine di verificare l'esistenza dei presupposti per la sua espulsione dall'Italia. Nel caso di reiterazione di questi comportamenti persecutori, il responsabile potrà essere considerato passibile di arresto.