Fase 3: Fontana, 'ok pubblico per eventi sportivi, capienza ridotta e regole'

Milano, 19 set. (Adnkronos) - "A decorrere da oggi, sabato 19 settembre 2020, in Lombardia è consentita la presenza del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive, ivi compresi quelli riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, di ogni disciplina, all'interno di impianti sia all'aperto che al chiuso, limitatamente a quei settori nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori per l'intera durata dell'evento e nel rispetto delle misure previste dall'allegato della presente ordinanza". È quanto previsto dall'ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in tema di accesso del pubblico negli impianti sportivi relativamente alle misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza-Covid. L'ordinanza "produce effetti fino al 15 ottobre 2020". (segue)