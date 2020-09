Como: sorpreso in bici con marijuana, arrestato

19 settembre 2020 a

Milano, 19 set. (Adnkronos) - Nel pomeriggio di ieri, 18 settembre, i militari di Mozzate (Como) hanno arrestato, in flagranza di reato, S.M., 41 anni, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, a bordo di una bicicletta, è stato bloccato per un controllo: nascosti in un borsello, aveva circa 30 grammi di marijuana.

La perquisizione al domicilio a Cislago (Varese) ha permesso il sequestro nell'armadio della sua camera di ulteriori 670 grammi di marijuana (suddiviso in 10 sacchetti) e di materiale per il confezionamento della droga. L'arrestato è stato portato nella casa circondariale di Como Bassone.