Referendum: Fraccaro, 'vittoria Sì sarà dei cittadini, legislatura più solida'

Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Girando per l'Italia la mia impressione è che i cittadini siano fortemente per il Sì. Se prevarrà non sarà la vittoria del M5S, ma quella dei cittadini, la Costituzione è di tutti e va aggiornata con riforme puntuali. Votare Sì servirà per rendere il Parlamento più efficiente e la legislatura più solida”. Lo dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, intervistato da 'Il Fatto quotidiano'.