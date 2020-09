Referendum: Berlusconi, 'importante andare alle urne, non pensare a effetti politici'

18 settembre 2020 a

Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Prima di tutto voglio rivolgere un caloroso invito a tutti gli italiani a recarsi alle urne, qualunque sia la loro intenzione di voto. Dal nostro voto dipende il Paese che lasceremo ai nostri figli. Nel merito, ribadisco le mie perplessità: un taglio dei parlamentari era nella nostra riforma del 2005, cancellata dalla sinistra. Ma era una riforma organica, completa. Questa invece è solo una restrizione degli spazi di democrazia, di rappresentanza e di libertà". Lo dice Silvio Berlusconi in un'intervista a 'La Stampa'.

"Francamente -aggiunge a proposito di un'eventuale campagna per il No come mossa contro il governo- credo sarebbe scorretto sovrapporre il referendum a questioni di schieramento. Gli italiani devono sentirsi liberi di votare nel merito, a prescindere dagli effetti politici".