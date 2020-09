Milano: Zanella (Fi), 'su monopattini Sala denuncia caos merito suo Governo'

18 settembre 2020 a

Milano, 18 set. (Adnkronos) - “Il partito democratico riesce sempre a stupire. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala oggi si pone il problema della questione sicurezza dei monopattini denunciando il 'rodeo' in città e chiedendo regole sul loro corretto utilizzo. Il sindaco forse fa finta di non sapere che la mancanza di sicurezza è soltanto dovuta alla insensatezza legislativa del suo partito che farebbe bene a staccare la spina a questo governo male assortito targato Pd-M5s". Lo dichiara in una nota Federica Zanella, deputata di Forza Italia eletta nel collegio di Milano.

"Non è ammissibile che vengano utilizzati decreti omnibus per infilare norme che pertengono a tutt'altro, come quella sui monopattini, come usa spesso fare la maggioranza che sostiene il governo a cui appartiene il partito del sindaco Sala. Come ha ricordato recentemente anche il presidente Mattarella, è inappropriato, per essere eufemistici, intervenire in modo rilevante su una disciplina come la circolazione stradale inserendo norme palesemente eterogenee in provvedimenti d'urgenza che hanno finalità diverse".

Il sindaco Sala "abbia il buonsenso di conoscere i fatti prima di parlare. Forza Italia aveva trovato delle ottime soluzioni e affrontato la questione in Commissione Trasporti proprio per individuare un compromesso che garantisse una migliore mobilità nelle città. Il sindaco di Milano arriva tardi. Forza Italia è favorevole all'uso di mezzi sostenibili, ma occorrono regole ben precise a tutela della sicurezza dei cittadini, di coloro che utilizzano i monopattini e di chi si ritrova a scansarli", conclude.