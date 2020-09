M5S: Serracchiani, 'chiarire su Mes e Russia'

18 settembre 2020 a

Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Ci sono ragioni per chiedere che con il M5S si vada a chiarire qualche punto politico fondamentale, dal Mes all'atteggiamento nei confronti di Paesi a libertà limitata come la Russia. Sono incomprensibili e stonate certe rigidità del ministro Di Maio verso le risorse europee per la nostra sanità e la tolleranza dimostrata al Parlamento europeo dai 5Stelle verso la Russia di Putin. Alla base del Conte 2 non c'è più un contratto ma un'alleanza politica che richiede condivisione e non strappi". Lo afferma la vicepresidente del Pd Debora Serracchiani, dopo l'astensione del Movimento 5 stelle sulla mozione sul caso Navalny e le dichiarazioni del ministro degli Esteri Luigi Di Maio che sul Mes ha ammesso che potrebbe creare 'tensioni nella maggioranza'.