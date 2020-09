Borsa: Lse tratta in esclusiva con Euronext-Cdp, si punta a nascita maxi polo Ue mercati finanziari/Adnkronos (4)

18 settembre 2020 a

(Adnkronos) - L'operazione, infatti, ha spiegato Messina, "potrà unire i punti di forza di Euronext e Borsa Italiana grazie alla complementarità delle rispettive aree di leadership. La proposta si pone come un passo concreto verso la European Capital Markets Union, basandosi sulla forte presenza di Euronext che raccoglie molte delle principali borse europee e valorizza un'ampia gamma di servizi che rappresentano delle vere e proprie eccellenze sul mercato".

Dal canto suo Deutsche Borse, che aveva presentato una manifestazione di interesse per rileva Borsa Italiana, "prende atto" della decisione del gruppo London Stock Exchange di avviare negoziazioni in esclusiva con Euronext e Cdp Equity con Intesa Sanpaolo. "Riteniamo - ha spiega il gruppo tedesco - di aver presentato un'offerta interessante per l'acquisizione del gruppo Borsa Italiana. Quale player globale e borsa leader in Europa, avremmo potuto creare sostanziale valore per Borsa Italiana favorendo un'ulteriore crescita e sviluppo del mercato dei capitali italiano ed europeo". L'offerta di Deutsche Börse, ha spiegato ancora il gruppo, "aveva un focus sulla creazione di sinergie strategiche e mirava a preservare un alto livello di autonomia per Borsa Italiana, piuttosto che coinvolgere partner italiani a livello di gruppo Deutsche Börse".

Come indicato nella nostra strategia, ha aggiunto Deutsche Borse, "ogni operazione di M&A deve essere interessante per i nostri investitori sia dal punto di vista finanziario che strutturale. Non sono previsti cambiamenti nella strategia di crescita, secondo le linee del piano 'Roadmap 2020'. Deutsche Börse è ben posizionata per proseguire a crescere sia organicamente sia attraverso acquisizioni". Bocche cucite invece da Six. "Non facciamo alcun commento", hanno spiegato dal gruppo svizzero.