Borsa: Lse tratta in esclusiva con Euronext-Cdp, si punta a nascita maxi polo Ue mercati finanziari/Adnkronos (2)

(Adnkronos) - Qualora le trattative dovessero portare al completamento dell'operazione, e nel quadro della partnership siglata l'11 settembre, Cdp Equity e Intesa Sanpaolo entrerebbero a far parte dell'attuale gruppo di azionisti di riferimento a lungo termine di Euronext , attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato, con l'acquisizione da parte di Cdp Equity di una partecipazione in linea con quelle detenute dai principali azionisti di riferimento di Euronext e avendo inoltre un rappresentante nel supervisory board di Euronext. Un secondo candidato italiano verrebbe proposto come membro indipendente del supervisory board e diventerebbe il presidente del gruppo risultante dall'aggregazione.

La Consob, inoltre, sarebbe invitata a far parte del collegio dei regolatori di Euronext, diventando parte dell'attività di supervisione dell'entità risultante dall'aggregazione, di pari passo con gli altri regolatori europei e con una presidenza a rotazione semestrale. L'attività di vigilanza diretta di Borsa Italiana rimarrebbe invariata, consentendo a Consob e Banca d'Italia di continuare a regolare direttamente le attività di Borsa Italiana.

Ma non solo. Borsa Italiana manterrebbe le funzioni, la struttura e le relazioni attuali all'interno dell'ecosistema italiano, conservando la propria identità italiana e i suoi punti di forza. Il ceo italiano di Borsa Italiana entrerebbe a far parte del Managing Board di Euronext. Il ceo di Mts si unirebbe al Managing Board esteso, insieme agli altri leader delle grandi business unit e delle principali funzioni centrali di Euronext, assumendo responsabilità dell'attività di fixed income trading per l'intero gruppo. Il know-how, le competenze e la comprensione delle specificità del mercato italiano da parte di Borsa Italiana costituirebbero un fondamentale elemento di arricchimento per Euronext, e verrebbero valorizzate e preservate.