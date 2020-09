Aeroplano a tema CIIE lanciato dalla China Eastern Airlines vola in 10 Paesi

18 settembre 2020 a

SHANGHAI, 17 settembre 2020 /PRNewswire/ -- Il velivolo di alto profilo a tema CIIE (China International Import Expo) volerà in Sri Lanka, l'ultima destinazione del suo tour globale, il prossimo 18 settembre.

L'aereo raggiungerà l'hub internazionale di Pechino-Daxing il 25 settembre per celebrare il primo anniversario dell'aeroporto.

Lo speciale aereo a tema CIIE è stato lanciato dalla compagnia China Eastern Airlines (CEA) e dal CIIE Bureau il 2 luglio e ha effettuato il suo volo inaugurale il giorno successivo fino a Parigi, segnando l'inizio del suo tour globale.

In qualità di ambasciatore della CIIE durante il suo tour globale, l'aereo volerà in 10 Paesi, tra cui Francia, Canada, Regno Unito, Paesi Bassi, Stati Uniti, Corea del Sud, Giappone, Australia e Sri Lanka, coprendo in totale più di 100.000 chilometri.

Nel frattempo, l'aereo a tema CIIE ha attirato l'attenzione degli appassionati di aviazione internazionale per il suo splendido aspetto e "Fly with CIIE" è diventato un tema di grande attualità sulle piattaforme social media.

Un jet Boeing 777-300ER, l'aereo di punta per tratte internazionali a lungo raggio della CEA con la maggiore capacità, la più lunga gittata e un sistema di servizio passeggeri impareggiabile, è stato scelto come il primo aereo a tema CIIE al mondo.

I toni dominanti dell'aereo sono sfumature di giallo e blu, non a caso i colori tematici della CIIE. Inoltre la mascotte della CIIE, il panda "Jinbao" applicato sul velivolo con un quadrifoglio, augura buona fortuna ai passeggeri di tutto il mondo e promuove l'idea di apertura e cooperazione della CIIE.

Gli espositori della CIIE di vari Paesi hanno espresso grande entusiasmo sui programmi di volo dell'aereo dopo la loro divulgazione.

Blackmores, produttore australiano di vitamine, ha partecipato all'expo negli ultimi due anni e sarà presente alla terza edizione della CIIE.

"Si tratta di una piattaforma molto importante di cooperazione internazionale per tutte le aziende che partecipano alla China International Import Expo. Anche incoraggiare esportatori e importatori a condividere innovazioni e nuovi prodotti è importante", ha dichiarato il CEO dell' azienda Alastair Symington, esprimendo il proprio entusiasmo rispetto alla partecipazione alla terza edizione della CIIE a Shanghai.

Inoltre, la CEA ha lanciato servizi completi di tante funzionalità come il sistema di intrattenimento dei passeggeri, trasmissioni e carte di imbarco a tema CIIE, e ha creato un makeover a tema CIIE negli aeroporti esteri con l'uso di bambole mascotte CIIE, modelli del velivolo a tema CIIE e cartelloni del tour globale dell'aereo, offrendo un'esperienza immersiva ai passeggeri. In molti si sono soffermati per scattare delle foto.

La CEA ha anche scelto il 115 come numero fortunato, che indica il 5 novembre, giorno di apertura dell'expo, per presentare ai passeggeri i souvenir CIIE con il numero di serie del check-in 115 su ciascun volo dell'aereo.

L'aereo a tema CIIE raggiungerà l'hub internazionale di Pechino-Daxing il 25 settembre per celebrare il primo anniversario dell'aeroporto. Continuerà poi il suo tour nazionale nelle principali città, tra cui Pechino, Shanghai, Guangzhou, Xi'an e Kunming per sostenere i governi e le imprese locali nella partecipazione e nella promozione della CIIE. L'aereo opererà principalmente voli tra Pechino e Shanghai durante la terza edizione della CIIE, dal 5 al 10 novembre.

In qualità di settima compagnia aerea più grande al mondo e la più grande compagnia aerea con base a Shanghai, città in cui si tiene la CIIE, la CEA giocherà molteplici ruoli di sponsor, vettore, acquirente e fornitore di servizi.

La CEA coglierà le opportunità offerte dall'expo per realizzare "acquisti, voli e servizi in tutto il mondo". Continuerà a ottimizzare la cooperazione esterna dell'industria aeronautica, a servire l'expo e a dare nuova vitalità e nuovo slancio alla strategia di internazionalizzazione e sviluppo di alta qualità delle imprese a vantaggio di tutte le parti coinvolte.