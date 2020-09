Sicurezza: Crimi a Belluno, 'governo in campo per cittadella'

17 settembre 2020 a

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "L'impegno è quello di cercare di fare il possibile per portare a compimento quest'opera". Così il viceministro dell'Interno e capo politico del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi che, insieme al ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, ha visitato la caserma Fantuzzi di Belluno dove sarà realizzata la cittadella della sicurezza.

"E' importante - spiega - il concetto della sicurezza per cercare di ottimizzare i servizi, immaginare di avere un polo unico in cui il cittadino possa rivolgersi". "Qui le forze di polizia hanno avuto già un incremento di 26 unità. Ci sarà poi la possibilità di creare alloggi, una foresteria, un polo attrattivo per chi viene assegnato, un modo per non andare via subito e magari insediarsi in questa città. Dodici milioni sono stati già stanziati. Come governo ci impegniamo per reperire altre risorse in un'ottica di sinergia tra le istituzioni".