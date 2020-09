Migranti, Open Arms al largo di Palermo con 275 a bordo

17 settembre 2020 a

Palermo, 17 set. (Adnkronos) - Resta al largo di Palermo la Open Arms. La nave della Ong spagnola con a bordo 275 migranti è arrivata ieri sera davanti le coste del capoluogo siciliano dove rimane in attesa di ricevere disposizioni. Dopo il rifiuto di Malta di concedere riparo per il temporale a bordo si erano registrati momenti di tensione: alcune persone si erano gettate in acqua per la disperazione e sono state recuperate insieme alla Guardia costiera.