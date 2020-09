Italia-Germania: nasce premio per cooperazione fra Comuni

17 settembre 2020 a

a

a

Milano, 17 set. (Adnkronos) - Un premio per promuovere la collaborazione fra Italia e Germania a livello dei Comuni. Lo hanno annunciato i presidenti della Repubblica italiana e della Repubblica federale di Germania, Sergio Mattarella e Frank-Walter Steinmeier, che si sono incontrati oggi a Milano per sottolineare la comune solidarietà europea e i legami fra i due Paesi.

Steinmeier e Mattarella hanno incontrato alcuni sindaci di Comuni italiani e tedeschi che hanno attivato esperienze di gemellaggio e alcuni rappresentanti delle Associazioni dei Comuni per discutere degli scambi al livello comunale tra i due Paesi. "Gli oltre 400 gemellaggi comunali che uniscono Germania e Italia, svolgono, alcuni da decenni, una vivace e composita attività per la comprensione e l'incontro tra le comunità in Italia e in Germania, contribuendo in questa maniera alla coesione al livello europeo", si sottolinea nella dichiarazione congiunta.

"In particolare ciò ha avuto una recente dimostrazione nell'impegno solidale manifestato durante la pandemia di Covid-19. I gemellaggi tra Comuni rappresentano un elemento irrinunciabile della cooperazione bilaterale e di un'Europa vissuta dalle società civili".