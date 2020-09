Influenza: bimbi spiegano perché vogliono vaccinarsi, video pediatri Sip

17 settembre 2020 a

a

a

Roma, 17 set. (Adnkronos Salute) - "Perché non voglio far ammalare io nonno"; "perché voglio fare le gare di nuoto e vincerle"; "perché non voglio prendere le medicine". Sono solo alcune delle ragioni attraverso le quali i bambini, intervistati sull'importanza della vaccinazione contro l'influenza stagionale, spiegano perché vogliono farlo in un video postato sulla pagina Facebook della Società italiana di pediatria (Sip). Un filmato che si chiude con una raccomandazione ai genitori: "Proteggiamo i bambini dall'influenza. Quest'anno è ancora più importante".

"La pandemia" di Covid-19 "ha reso evidente quanto alcuni germi possano essere pericolosi. E ora è molto ben chiara a tutti l'importanza di vaccinarsi. Quest'anno vacciniamoci tutti, i bambini ce lo chiedono e la Sip è con loro", ha detto all'Adnkronos Salute Alberto Villani, presidente Sip.