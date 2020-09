Besseghini (Arera): "Accelerare definizione Albo venditori"

17 settembre 2020 a

Roma, 17 set. -(Adnkronos) - "L'evoluzione del comportamento dei clienti e la progressiva crescita di aziende, in grado di offrir loro servizi di qualità, rendono possibile un graduale completamento del processo. Questo comporterà anche l'evoluzione di un settore che - con più di 700 operatori - vede oggi una frammentazione non ascrivibile soltanto ad un aumento della concorrenzialità". Lo afferma Stefano Besseghini, Presidente di Arera, presentando a Parlamento e Governo la Relazione annuale 2019 , aggiungendo che per "garantire efficacia al completamento del processo di liberalizzazione e limitare le criticità che hanno interessato il settore negli ultimi anni, appare auspicabile che la disposizione presente nell'ultimo decreto Milleproroghe, fornisca la definitiva accelerazione al processo di definizione di un Albo dei venditori".