Prodigy Technovations annuncia l'innovativo analizzatore di protocollo Ethernet automobilistico 100BaseT1 per le applicazioni di debug di rete a bordo dei veicoli di nuova generazione

NEW YORK, 16 settembre 2020 /PRNewswire/ -- Bangalore, Prodigy technologations Pvt. Ltd (www.prodigytechno.com), con sede in India, annuncia il lancio dello strumento di analisi del protocollo Ethernet automobilistico 100BaseT1 per affrontare le sfide nell'analisi del protocollo Ethernet per il settore automobilistico. PGY-100BASET1-PA è il primo analizzatore di protocollo Ethernet per auto indipendente con TAP passivo del settore.

L'interfaccia Ethernet per il settore automobilistico è la soluzione per soddisfare le esigenze attuali e future di velocità dei dati bus di bordo. La necessità di una maggiore velocità dei dati nel settore automobilistico sta crescendo per supportare ADAS ricchi di funzionalità e dati dei veicoli connessi. Il segnale a doppio filo full duplex 100BASET1 PAM3 è il bus di interfaccia che soddisfa queste esigenze. Prodigy Technovations ha sviluppato l'analizzatore di protocollo Ethernet automobilistico PGY-100BASET1-PA che accede al bus di bordo con TAP passivo e acquisisce i pacchetti Ethernet con time stamp ad alta risoluzione. PGY-100BASET1-PA consente ai tecnici incaricati delle attività di progettazione e convalida di caratterizzare con precisione i problemi di tempistica tra ECU Master e Slave.

Caratteristiche principali dell'analizzatore di protocollo Ethernet automobilistico PGY-100BASET1-PA

Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il sito https://prodigytechno.com/device/prod-hapa-100base-t1-automotive-ethernet-protocol-analyzer/

"I progettisti e i tecnici incaricati dei test Ethernet per applicazioni automobilistiche riscontrano difficoltà nell'attingere passivamente al bus 100BaseT1 per un'analisi di protocollo affidabile", afferma U.N. Vasudev, Director for Product Management presso Prodigy technologations."PGY-100BASET1-PA aiuta a risolvere i problemi attingendo in modo non intrusivo al Bus 100BaseT1, offrendo un'acquisizione dati affidabile per una tempistica e un'analisi di protocollo accurate su un lungo periodo di acquisizione dati"

Prezzi e disponibilità:

L'analizzatore di protocollo Ethernet per il settore automobilistico PGY-100BASET1-PA, 100BASET1 è ora ordinabile. Il prodotto viene consegnato in 6-8 settimane. Per avere una valutazione e conoscere i prezzi, scrivere a [email protected]

Informazioni su Prodigy Technovations

Prodigy Technovations è il fornitore leader di soluzioni innovative di analisi di protocollo per le tecnologie mainstream ed emergenti. Forniamo soluzioni di decodifica del protocollo e test su layer PHY sulle apparecchiature di test e misura. Prodigy Technovations è membro di Open Alliance, MIPI, JEDEC, SD Association e PCIe. È attivamente impegnata nella collaborazione con soggetti leader del settore e nella ridefinizione dell'analisi dei protocolli per interfacce mainstream ed emergenti.

Video: https://mma.prnewswire.com/media/1274728/Prodigy_Tap_100BASE_T1.mp4