Palermo: il 'Premio Coraggio Emanuela Loi' al Comandante eroe Arma e all'infermiera simbolo (2)

(Adnkronos) - Nell'elenco dei premiati, che abbraccia diverse categorie professionali, anche la giornalista Giovanna Botteri, inviata del TG3, il medico Mario Vallone, alla presenza del Presidente Nazionale di FederFarma , il farmacista Giovanni Petrosillo, che dalla sua farmacia di Bergamo ha coordinato l'assistenza sanitaria per il reperimento dei farmaci utili ai suoi concittadini, contraendo anch'egli il Covid-19. Continua a spiegare la promotrice del premio, "i premiati sono stati selezionati sia per lodevoli azioni recenti, che per riconoscimenti alla carriera spesa in favore della crescita civile e della tutela dei più deboli. In ogni caso", conclude Angela Fundarò, "uomini e donne che hanno contribuito con il loro impegno professionale e civile alla crescita della coscienza sociale nel nostro Paese. In continuità e coerenza con l'esempio di Emanuela".

Altri riconoscimenti andranno alla giornalista Giuliana Sgrena, vittima nel 2005 di un sequestro subìto in Iraq; a Caty La Torre definita da Forbes, per le sue battaglie civili, l'avvocato pro bono d'Europa. Premio Coraggio Emanuela Loi, anche al magistrato Leonardo Guarnotta, già Presidente del Tribunale di Palermo, e componente del Pool antimafia. È recente, infatti, l'uscita del suo libro che racconta la nascita, i progetti, e le controversie di quello che fu un unicum nella storia della lotta alla mafia: il pool antimafia voluto da Rocco Chinnici e Antonino Caponnetto.