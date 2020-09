Milano: Sala, 'su uso monopattini serve maggior senso responsabilità utenti'

16 settembre 2020 a

Milano, 16 set. (Adnkronos) - "Il monopattino elettrico si sta diffondendo in tutte le grandi città internazionali ed è naturale che sia così anche a Milano. Ciò che però io vedo, e come me tutti i milanesi, sono comportamenti tutt'altro che esemplari nell'utilizzo di questi veicoli. Dall'andare in due su un unico mezzo, al percorrere le strade contromano, fino al guidare sul marciapiede, per non parlare del parcheggio disordinato". Lo scrive il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un post su Facebook, dopo il nuovo incidente che ha coinvolto un monopattino elettrico in città. "Ad oggi abbiamo emesso autorizzazioni per 6mila mezzi. Prima di aumentare la flotta circolante voglio vedere un chiaro miglioramento nelle modalità di utilizzo".

Il sindaco sottolinea che "il codice della strada non può essere sottoposto a interpretazioni, né a deroghe. La nostra polizia locale è allertata per far rispettare le regole, ma serve un maggior senso di responsabilità degli utenti".

Sala spiega che "hanno fatto bene sette aziende che gestiscono il servizio di noleggio in città - Helbiz, Bit, Bird, Lime, Wind, Voi, Dott – a promuovere una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza. I monopattini sono veicoli utili ed ecologici per gli spostamenti in città, ma devono essere usati in modo consapevole, con prudenza e rispetto".