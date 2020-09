Festival: 'Spiegamelo!', a Salsomaggiore parola d'ordine divulgazione

16 settembre 2020 a

a

a

Roma, 16 set. (Labitalia) - Si chiama 'Spiegamelo!' e ha tutte le carte in regola per essere il festival culturale più nuovo d'Italia. La prima edizione della manifestazione, infatti, bandisce il 'già visto' e il 'già sentito'. E non potrebbe essere altrimenti, visto che tutto ruota attorno alla divulgazione: scambio continuo di conoscenze, esperienze e punti di vista per generare approcci differenti. Con ospiti di età media poco al di sopra dei 40 anni, questa prima edizione ha il merito di offrire al suo pubblico un ventaglio di posizioni inedite. Appuntamento, quindi, a Salsomaggiore dal 24 al 27 settembre, per la prima edizione del Festival della Divulgazione, un fine settimana lungo con incontri, laboratori e workshop.

L'evento - sostenuto dal Comune di Salsomaggiore Terme che, con il festival diffuso @cqueChePassione di cui 'Spiegamelo!' fa parte, partecipa a Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21 - vedrà, quindi, la partecipazione di tanti nomi, emergenti e più affermati, del nostro panorama culturale. "Vogliamo che 'Spiegamelo!' sia una voce nuova capace di diventare un appuntamento fisso nel calendario culturale italiano e vogliamo che questo avvenga secondo nuove regole: mettendo qualcosa in più sul tavolo della conoscenza e della cultura senza dover seguire alcun percorso obbligato", hanno dichiarato Daniela Ravanetti e Federico Vergari, ideatori del Festival.

Con l'obiettivo di apportare un contributo significativo al progresso e alla diffusione della conoscenza, 'Spiegamelo!' vuole far scendere in campo energie diverse. Il tema portante di questa prima edizione sarà l'acqua, l'elemento caratterizzante della città di Salsomaggiore Terme e simbolo di cambiamento. All'acqua è dedicata anche la locandina firmata dall'illustratore di fama internazionale Joey Guidone. Gli ospiti percorreranno nel corso di quattro giornate diverse zone della città di Salsomaggiore Terme - dal centro storico ai parchi, fino al nuovo Polo Museale Millepioppi, centro culturale aperto alla collettività - portando avanti un programma capace di dare spazio alle voci più fresche e innovative del mondo della cultura.

Si parlerà di fluidità della lingua italiana con la socio-lingusita Vera Gheno e Francesca Crescentini, traduttrice conosciuta per i suoi approfondimenti culturali su Instagram con il nome di Tegamini; di sport con Filippo Cauz e Gabriele Gargantini, giornalisti di Bidon Magazine, che racconteranno il ciclismo attraverso le storie di una borraccia; con Edoardo Borromeo e Ferdinando Cotugno si discuterà di cambiamento climatico a partire dal libro 'Oro blu'; con Marco Frittella di economia circolare. E, ancora, si indagherà il rapporto tra turismo e mafia al tempo del Covid-19 con Gaetano Savatteri - direttore di 'Trame', il festival dei libri sulle mafie - e Stefania Pellegrini; Jacopo Veneziani, come un 'cicerone', porterà tra le storie della storia dell'arte; Marian Donner e la psicologa Valeria Locati indagheranno il tema del self-help e il falso mito dal 'se vuoi puoi'.

Un evento per tutti, ma senza dubbio interessante per genitori, educatori e insegnanti, sarà quello con Grazia Gotti che mostrerà come gli albi illustrati possono essere il miglior mezzo per affrontare tematiche complesse intime ai bambini. Luana Rigolli, Fabio Toninelli, Lorenzo Davighi e Nullo Moseriti, insieme all'Associazione Salso Coworking, condurranno in un viaggio nel tempo alla scoperta di Salsomaggiore Terme dalle origini ad oggi: con loro si cercherà di predire il futuro della città dell'acqua. La serata conclusiva di domenica 27 settembre vedrà protagonista Elio (all'anagrafe Stefano Belisari) in compagnia dell'orchestra de I Musici di Parma. Il noto musicista si farà voce narrante per raccontare la favola musicale di Prokof'ev e interpreterà a modo suo tutti i personaggi di Pierino e il Lupo.

Per i quattro giorni di 'Spiegamelo!', il buongiorno - rigorosamente alle ore 9 - sarà affidato a Margherita Schirmacher che, in diretta dal Festival su Radio Kaos Italy, farà colazione insieme e porterà alla scoperta del dietro le quinte con interviste esclusive agli ospiti.

L'attenzione ai giovani non riguarderà i soli partecipanti: il programma sarà articolato in momenti diversi coinvolgendo così un pubblico variegato per interesse ed età, per una divulgazione davvero trasversale. Una buona parte degli eventi sarà dedicata agli incontri per bambini e scuole, tra questi l'appuntamento intitolato 'E tu li conosci i mostri d'aria?' con Giacomo Agnetti e Mario Ferraguti per andare insieme alla scoperta di cosa fa alzare gli stormi di uccelli, sostiene nel cielo gli aerei o fa cadere la neve. Il giovane pubblico sarà al centro del gioco letterario lanciato in apertura del Festival. Con 'Scrivimelo!', questo il nome del gioco, gli studenti delle scuole elementari e medie saranno chiamati a immaginare la città del futuro, mentre per le scuole superiori saranno organizzati incontri dedicati al graphic journalism con Claudio Calìa e gli editori della casa editrice Beccogiallo.

Tutte le informazioni e il programma si possono trovare sito web www.spiegamelo.it e sul sito istituzionale www.visitsalsomaggiore.it. Gli eventi saranno fruibili gratuitamente previa prenotazione.

'Spiegamelo! Festival' è un progetto che Daniela Ravanetti e Federico Vergari hanno pensato con il supporto operativo dell'Associazione Salso Coworking. Lo ha sposato e lo sostiene la città di Salsomaggiore Terme che lo ha inserito nella proposta del festival diffuso @cqueChePassione. L'evento è inserito nel calendario di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21. L'evento si svolge sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura.