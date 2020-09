E-commerce: eBay festeggia 25 anni con community

16 settembre 2020 a

Roma, 16 set. (Labitalia) - È passato già un quarto di secolo da quando il programmatore Pierre Omidyar ha dato vita, nel 1995, a quello che è oggi uno dei maggiori marketplace al mondo. eBay festeggia infatti un compleanno importante questo mese: 25 anni di una community che unisce venditori e acquirenti in tutto il mondo, 25 anni di valori condivisi, di esperienze innovative e di acquisti spesso unici nel loro genere. E' quanto annuncia una nota di eBay.

In questi anni l'azienda, "oltre al costante impegno per offrire una piattaforma sicura, aperta a tutti e costantemente rinnovata per rispondere al meglio a nuove esigenze e trend di acquisto, ha fatto del sostegno all'economia locale, della sostenibilità e dell'inclusione sociale i valori che ispirano il proprio business. eBay è da sempre un abilitatore di business e partner delle piccole e medie imprese che vogliono affacciarsi all'eCommerce, e solo nel nostro paese ne ha già affiancate oltre 35.000. Quest'anno in particolare ha facilitato ulteriormente l'ingresso sulla propria piattaforma alle pmi in Italia e nel mondo, attraverso agevolazioni e promozioni per sostenere l'economia locale in un momento di grande difficoltà, come quello che stiamo vivendo a causa dell'emergenza dovuta al Covid-19", spiega ancora la nota.

“Sono entusiasta di essere entrata in eBay in un anno così importante per la storia dell'azienda. 25 anni rappresentano un traguardo significativo che conferma il nostro contributo continuo per la crescita dell'economia in tutti i mercati in cui siamo presenti e il nostro impegno a promuovere i valori che hanno fatto crescere eBay e la sua community in questi anni". commenta Alice Acciarri, general manager eBay in Italia e Spagna. "La nostra piattaforma si è affermata come un punto di riferimento per acquirenti e venditori in tutto il mondo, una community aperta a tutti, inclusiva, che favorisce l'imprenditorialità e la digitalizzazione nei territori in cui opera”, conclude.