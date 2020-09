Ballando con le stelle:Tullio Solenghi candidato numero uno alla vittoria

16 settembre 2020 a

a

a

(Roma, 16 settembre 2020) - Il comico umbro (5,50) favorito dai bookies per il successo, buone chance anche per Conticini (7,50), Rocca e Isoardi (8,00).

Roma, 16 settembre 2020 – Si alza il sipario della 15esima edizione di Ballando con le stelle, il celeberrimo talent show della prima rete condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli. 13 i volti noti del piccolo e grande schermo che si sfideranno a suon di passi di danza al ritmo di salsa, tango e paso doble. Un'edizione che porta con sé delle novità: oltre alla storica giuria verrà istituita un'anti-giuria, composta da nuovi giurati selezionati per controbattere gli opinionisti. La lavagna di Planetwin365 suggerisce come favorito numero uno alla vittoria Tullio Solenghi (5,50), noto per lo storico trio con Massimo Lopez e Anna Marchesini, che allieterà con la sua allegria e leggerezza il sabato sera.

Il comico umbro dovrà guardarsi le spalle da Paolo Conticini (7,50) Gilles Rocca (8,00) e Elisa Isoardi (8,00), che alla vigilia della prima puntata si è infortunata per uno strappo muscolare. Tra le fila dei concorrenti spuntano altre sorprese, come l'ipnotica attrice Barbara Bouchet (11,00), l'eccentrico Costantino della Gherardesca (16,00) e l'eclettica Rosalinda Celentano (18,00). Poche speranze, invece, per Alessandra Mussolini (23,00) e Ninetto Davoli (23,00), posizionati all'ultimo posto dagli analisti di Planetwin365.

Planetwin365 è uno dei principali brand del mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in Italia,online e retail.

Ufficio Stampa - Spencer & Lewis:

Aurelio Calamuneri – 06.45582893