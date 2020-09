Al via nuova edizione master dedicato a Michele Ferrero

16 settembre 2020 a

Roma, 16 set. (Adnkronos/Labitalia) - Sono aperte le iscrizioni al master universitario di II livello in 'Innovazione nelle Scienze e Tecnologie Alimentari', dedicato a Michele Ferrero, promosso e coordinato dall'Università degli Studi di Torino con la partecipazione strutturata dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Campus di Piacenza, grazie al contributo della Fondazione Ferrero e del Gruppo Ferrero. Il Master è nato nel 2006 come regalo a Michele Ferrero da parte della propria famiglia in occasione dell'ottantesimo compleanno. E' una delle molteplici concrete espressioni della missione sociale della famiglia Ferrero mirata a supportare la crescita economica, sociale e culturale dei territori nei quali opera. Nelle passate edizioni 8 partecipanti al master su 10 hanno trovato rapidamente lavoro.

Il master, interdipartimentale ed interuniversitario, si propone di fornire, agli studenti con laurea magistrale ed adeguata formazione in settori scientifici diversi, una preparazione di carattere interdisciplinare nel campo delle scienze e delle tecnologie dell'alimentazione umana, che consenta loro di utilizzare le competenze acquisite per gestire, con un approccio internazionale ed innovativo, la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti alimentari, con particolare attenzione alla qualità del prodotto e del processo.

L'edizione del Master 2020-2021 si concentra sull'Innovazione, in quanto caratteristica chiave del settore alimentare. Un approccio multidisciplinare e una prospettiva internazionale caratterizzano le attività didattiche, con l'obiettivo di sviluppare ed innovare la cultura scientifica nel campo della nutrizione e delle tecnologie alimentari, materie strettamente connesse in una visione di food science integrata.

Il corso, a numero chiuso, con un massimo di partecipanti pari a 12, è interamente svolto in lingua inglese e ha la durata complessiva di un anno accademico. Alla luce del contesto sanitario, per garantire la massima sicurezza, il corso sarà totalmente erogato online. È previsto anche uno stage in azienda in Italia o all'estero che darà l'opportunità di entrare a far parte del mondo Ferrero o di altre importanti aziende del settore alimentare.

La quota di iscrizione è di 5.000 euro. Gli studenti che si iscrivono per la prima volta al corso possono beneficiare di una borsa di studio, generosamente offerta dalla 'Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero', a copertura dell'intera quota di iscrizione. Sono inoltre garantiti contributi di agevolazione alla frequenza del valore di 8.000 euro e premi per gli studenti meritevoli: un premio di 10.000 euro per lo studente che ottiene il miglior punteggio complessivo ed un premio di 10.000 euro per la migliore tesi finale.

Le iscrizioni per l'anno accademico 2020/2021 si chiuderanno il 5 ottobre 2020. Per le specifiche sui requisiti di accesso e sulle modalità di selezione consultare il sito web del Master www.masterferrero.unito.it.