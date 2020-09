Piombino: Jsw presenta piano, 84 mln per rilancio, Invitalia entrerà con 30 mln

15 settembre 2020 a

Roma, 15 set. (Adnkronos) - Il piano industriale di Jsw Steel Italy, che è stato presentato oggi a Piombino, prevede un investimento iniziale di 84 milioni di euro anche grazie alla partecipazione di Invitalia che entrerà con 30 mln. Il piano si divide in due fasi: la prima, a breve termine, punta a efficientare gli impianti di laminazione, completare la gamma prodotti e far tornare l'azienda ad una redditività soddisfacente. La seconda fase, a medio termine, ha come obiettivo nel prossimo quinquennio il ritorno alla produzione dell'acciaio attraverso l'utilizzo del forno elettrico e alla costruzione di un complesso industriale multicentrico che preveda anche attività di logistica, manufacturing e ambiente da realizzarsi con selezionati partners dei singoli settori e finanziari. Lo rende noto Jsw Steel Italy che oggi ha presentato il nuovo piano industriale denominato 'Piombino 2030'.

Sono intervenuti il vicepresidente di Jsw Steel Italy, Marco Carrai, il sottosegretario allo Sviluppo Economico Alessia Morani, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e il Sindaco di Piombino Francesco Ferrari. Presenti all'incontro anche le Parti Sociali, i rappresentanti della Provincia, del Ministero dell'ambiente, del Ministero del lavoro, Invitalia, le Autorità di sistema portuale Alto Tirreno e il Demanio. All'incontro hanno partecipato anche tutti i partner finanziari coinvolti nel piano industriale.

"Siamo orgogliosi di presentare oggi il piano industriale, pur in una congiuntura economica non semplice. Vorrei ringraziare tutti i soggetti qui presenti per aver reso concreto questo rilancio", commenta Marco Carrai, Vicepresidente esecutivo Jsw Steel Italy. "Invitalia, come annunciato oggi dal sottosegretario alla Sviluppo Economico Alessia Morani, supporterà questa prima fase, quella che ha l'obiettivo di rilanciare l'azienda e farla tornare produttiva. Ci auguriamo che Piombino torni a essere un luogo dove si fa industria, partendo dal nostro core business, quello dell'acciaio, e dalla salvaguardia di tutti i posti di lavoro".