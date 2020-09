Piombino: Jsw presenta piano, 84 mln per rilancio, Invitalia entrerà con 30 mln (2)

15 settembre 2020 a

(Adnkronos) - "Ci eravamo presi un impegno e l'abbiamo rispettato. Da qualche mese sto seguendo la vertenza insieme al ministro Patuanelli. Il primo impegno che ci eravamo presi era la possibilità dell'ingresso da parte dello Stato nel capitale della Jsw di Piombino e questo si realizzerà nelle prossime settimane tramite Invitalia, che entrerà con 30 milioni di euro", commenta il sottosegretario allo Sviluppo economico Alessia Morani. "Il secondo impegno - rileva - era di livello normativo che si è concretizzato la scorsa settimana con l'approvazione del decreto semplificazione attraverso il quale abbiamo creato le condizioni affinché le commesse di rotaie per lo stabilimento di Piombino abbiano una continuità che garantisca una tranquillità economica all'azienda e naturalmente ai lavoratori. Credo che la politica debba essere fatta così: per impegni e risultati concreti. Il 24 ci sarà la riunione al Mise per l'aggiornamento dell'addendum che segue necessariamente l'approvazione del piano industriale. Con Jindal, tutti i partner istituzionali e grazie anche all'aiuto del sindacato speriamo nel più breve tempo possibile di garantire un futuro a questo stabilimento che è il cuore della città".

Nelle scorse settimane, Jsw Steel Italy aveva annunciato la firma di un accordo con Creon Capital con l'obiettivo di sviluppare nell'area il comparto dell'energia rinnovabile, Lng, logistica e sviluppo di attività industriali collaterali e l'avvio di un dialogo con Fincantieri per valutare la possibilità di destinare alcune aree all'interno del sito industriale di Piombino ad attività di cantieristica navale e di grandi moduli cellulari in cemento armato per le infrastrutture marittime.

Jsw Steel Italy Piombino S.p.a., Piombino Logistics S.p.a. e G.S.I. Lucchini S.p.a. fanno parte del diversificato Gruppo Jsw in India, che ha una presenza leader in settori quali acciaio, energia, infrastrutture, cemento, sport tra gli altri. Oggi, Jsw Steel Ltd. è una delle principali aziende siderurgiche integrate in India con una capacità installata di 18 Mtpa.