Fase 3: oltre 3mila progetti finanziati da Piano Lombardia, prima tranche da 400 mln

15 settembre 2020 a

a

a

Milano, 15 set. (Adnkronos) - Sono 3.021 i progetti presentati dai Comuni della Lombardia che saranno finanziati dal Piano Lombardia da 3,5 miliardi di euro per sostenere l'economia regionale colpita dall'emergenza coronavirus. E 97 i progetti delle Province lombarde. La prima tranche di investimenti pubblici è di 400 milioni di euro. "Si tratta di risorse certe e vere che possono entrare subito nel circuito della nostra economia per farci ripartire", ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa per presentare l'avvio del Piano. "Concretezza è la prima parola che si deve evidenziare. Tutti i Comuni lombardi hanno aderito a questa iniziativa e inviato una serie di progetti che sono stati accolti".

Fontana ha spiegato che "le scelte sono state fatte ascoltando le richieste che provenivano dai cittadini e avendo ben precisa la linea di sviluppo che riteniamo utile per la nostra regione e quindi digitalizzazione, dissesto idrogeologico ed efficientamento energetico".

Per l'assessore regionale al Bilancio, Davide Caparini, "questi investimenti daranno il turbo alla nostra economia". La solidità delle finanze della Regione Lombardia, ha aggiunto, "ci ha permesso di impegnarci con una cifra che era quella del governo per tutta l'Italia".