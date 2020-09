Farmaci, Urbani (ministero Salute): "Pensiamo a soluzioni innovative per terapie avanzate"

15 settembre 2020 a

a

a

Roma, 15 set. (Adnkronos Salute) - "Non ci dobbiamo nascondere". Le terapie avanzate "sono miracolose ma hanno dei costi che sono impensabili nella metrica di qualche anno fa. Dobbiamo quindi trovare insieme una soluzione per poter dare accesso alla platea dei pazienti. Noi stiamo pensando a valutazioni pluriennali del costo di queste terapie e a soluzioni fortemente innovative anche con sviluppi pubblici, come 'cell factory' pubbliche che non si vogliono porre in contrasto con le imprese ma dare una opportunità per l'occupazione italiana". Lo ha affermato Andrea Urbani, direttore generale della Programmazione sanitaria del ministero della Salute, nel suo intervento al webinar 'Terapie avanzate, il futuro è già qui', promosso da Istituto superiore di sanità e da Assobiotec-Federchimica, l'Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie.