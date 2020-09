Evento con Dario Silvestri: due giorni di full immersion con il performance coach numero 1 in Italia

15 settembre 2020 a

(Roma, 15 settembre 2020) - L'appuntamento per cambiare la propria vita è il 23-24 gennaio al PalaAlpitour di Torino

Una opportunità unica: cambiare la propria vita e trovare la mentalità giusta per realizzare i propri sogni e raggiungere il successo che si vuole. Dario Silvestri, riconosciuto internazionalmente come uno dei maggiori esperti nell'ambito del miglioramento della Performance, ritorna in Piemonte con un evento imperdibile. Il 23 e 24 gennaio 2021 sarà a Torino, nella prestigiosa sede del PalaAlpitour di via Filadelfia, per una full immersion che assicura di offrire la chiave del cambiamento e della propria svolta per sempre. È l'evento per la crescita personale numero 1 in Italia, un appuntamento estremamente raro e una grandissima opportunità che non si ripeterà facilmente.

L'evento di Dario Silvestri: Due Giorni Full Immersion

Due giorni per lavorare su sé stessi. Conoscersi, infatti, è una delle chiavi fondamentali del cambiamento. Silvestri, quindi, lavorerà sui punti di forza e di debolezza di ciascuno e su tutto quello che caratterizza il proprio percorso di vita. Questo darà modo alle persone che parteciperanno di essere consce del proprio assetto mentale attuale e di capire come trasformarlo, utilizzando nuove strategie e tecniche su cui si può contare per raggiungere il giusto mindset, sbloccare il proprio potenziale e ottenere il successo. "Nella nostra vita abbiamo sogni, abbiamo progetti e vogliamo raggiungere risultati ma molto spesso ci capita di non riuscire a farlo. Perché? Perché siamo pieni di condizionamenti, di limiti, paure, sensi di colpa. Le persone che ci stanno intorno spesso non fanno il tifo per noi, non sono nella nostra squadra. Ma troppo frequentemente continuiamo ad ascoltarle. Abbiamo la volontà di raggiungere obiettivi molto importanti ma non riusciamo a farlo, rimaniamo bloccati, ci sentiamo bloccati.

Non riusciamo ad attingere correttamente al nostro potenziale e in molti casi il nostro potenziale non lo riconosciamo proprio”, spiega Silvestri. Per il performance coach tutto questo succede perché esistono il senso di colpa, la paura, i limiti, i condizionamenti, i nostri vecchi programmi. "Effettivamente siamo inzuppati di vecchi programmi: le persone ci hanno insegnato qualcosa che abbiamo iniziato a credere nostro. Abbiamo iniziato a prendere decisioni pensando di farlo in prima persona, ma stiamo solo continuando una strada che non abbiamo segnato. Questo deve finire ora", spiega. Il senso di colpa è un limite molto importante, costituisce la materia delle pesanti catene che ci tengono bloccati, così come la paura e i condizionamenti. E sono queste catene che Silvestri promette di spezzare grazie al suo aiuto e all'esperienza intensiva che propone a Torino. Si avrà l'occasione imperdibile di lavorare insieme, a stretto contatto, in modalità̀ di due giorni full-immersion per compiere un percorso che sarà̀ in grado di sbloccare, imparando concretamente cosa fare e quali strumenti utilizzare per raggiungere risultati misurabili e tangibili. Al temine dei due giorni, i protagonisti saranno in grado di dare inizio alla propria trasformazione, costruendo la realtà̀ che loro stessi avranno deciso attraverso il potere del cambiamento.

La paura di decidere

"C'è qualcosa che davvero è complicato superare: è il procrastinare, il rimandare, il ripetersi che una determinata azione verrà fatta in un altro momento perché oggi non è il momento giusto. Tutto ciò si chiama paura", spiega ancora Silvestri. La paura ha tante sfaccettature diverse. Per il coach "può essere composta da limiti o proprio da condizionamenti che vengono dalla famiglia, dagli amici, dalle persone che ti sono state vicino e che ti hanno detto che lo facevano per il tuo bene. Che ti hanno detto che era importante che tu facessi così perché se non l'avessi fatto sarebbe successo qualcosa di male". Affermazioni dette molte volte realmente in buona fede. Le persone, a volte, hanno talmente paura per sé che la riflettono sugli altri. Ma Dario insegna: "Questo però, se le segui, ti porterà sempre fuori strada e sempre più distante da quello che sei tu, da quello che potrebbe essere il tuo sogno che diventa un progetto e poi raggiunge risultati". In molti dicono che i sogni si possono realizzare senza andare oltre questa affermazione. Silvestri guarda al di là e cerca di rendere questa affermazione realtà: "Io sono una persona molto pragmatica, a me piace avere risultati concreti. Per questo dico che i sogni non sono qualcosa di astratto. Non sono altro che una parte delle percezioni e della visione di ciascuno che deve diventare realtà perché è una declinazione del proprio potenziale che in questo momento non si sta utilizzando e non si conosce appieno". Qualcuno potrà dire che è molto semplice, che ci sono delle regole e che effettivamente se segui un determinato percorso tutto può diventare semplice in un attimo. Soprattutto se segui il loro percorso. "Quello che ti dico io – spiega ancora - è un po' diverso: bisogna imparare a seguire il proprio percorso. Capire dove si è e dove andare ma prima di tutto bisogna capire quali sono le scuse personali e le proprie abitudini".

Un pragmatismo che è possibile rispecchiare nella carriera di Silvestri. È coach e imprenditore, ha fondato un gruppo di aziende di rilievo sviluppando importanti collaborazioni e costruendo modelli innovativi, che gli consentono, con efficacia, di ottenere risultati in grande crescita da oltre 15 anni. Grazie alle sue capacità e carisma aiuta le persone a migliorare la propria vita e a raggiungere i propri obiettivi. A lui si sono affidati atleti e top player ai massimi livelli come Giorgio Chiellini, ma anche grandi imprenditori e brand internazionali a cui ha fornito un supporto efficace per il raggiungimento dei risultati e il miglioramento della performance.

Il Best Seller il Potere del Cambiamento

Dalla voglia di offrire strumenti pratici e concreti per realizzare questo cambiamento nasce un libro Best seller, “Il Potere del Cambiamento – Prepara la tua Mente per il Successo”, edito da Hoepli, che ha scalato tutte le classifiche e si è imposto anche come uno dei testi più venduti su Amazon. È un saggio che spiega alle persone come sviluppare il proprio potenziale e superare le difficoltà, per poter raggiungere il successo che meritano. Proprio Chiellini, capitano della Juventus e della Nazionale Italiana, ha firmato la prefazione del libro. "Sono cambiato giorno dopo giorno con un unico grande obiettivo: migliorare costantemente me stesso", sono le parole del difensore che racchiudono una grossa parte del segreto del suo successo. Si tratta di un manuale per affrontare e capire il cambiamento necessario nella nostra vita, sia personale sia professionale e si divide in 7 passi. Un libro che serve a supportare il percorso che ogni persona si trova ad affrontare nella propria vita relativo al cambiamento sia attivo sia passivo.

Il primo passo del best seller è "Capisci dove sei". Molte volte infatti crediamo di voler arrivare in qualche luogo o arrivare a qualche risultato ma non ci accorgiamo che o non lo vogliamo davvero, o ci siamo già o ci siamo già passati. Bisogna poi capire se quello che si vuole davvero è una scelta propria o è frutto dei condizionamenti profondi che fanno parte di un vecchio programma. "Se qualcuno di ha insegnato che devi volere qualcosa – spiega l'imprenditore - piano piano quella cosa la vorrai davvero ma non fa parte di te. E questa cosa non ti fa bene. Può finire nell'insuccesso, nel non riuscire a ottenere il successo che si merita. A volte però diventa qualcosa di più pesante: diventa ansia, depressione, diventa andare completamente alla deriva e questo non può succedere". Poi un monito: "Ricorda, hai un potenziale straordinario ma se non lo sai utilizzare, se non lo riconosci e se non lo capisci non ti serve a nulla. Io sono qui per questo. Cerco di condividere con te qualcosa di diverso. Voglio che tu sia cosciente e protagonista della tua vita. Esistono molte possibilità, molti percorsi, molte regole che si possono seguire ma io vorrei che ognuno scrivesse il suo libro e per farlo è necessario trasformarsi, evolversi in maniera profonda. Quindi serve un'esperienza che porti le proprie capacità ad emergere e convergere verso l'unica direzione giusta: tu". Guardando e osservando gli altri si può imparare tantissimo: chi ha già̀ fatto il percorso è riuscito a sbloccare le proprie potenzialità̀ ottenendo risultati concreti e rilevanti, acquisendo reali capacità e strategia, e questo può accelerare il proprio percorso e renderlo efficace da subito. Da qui nasce l'idea di offrire l'occasione di cambiare insieme, in un lavoro condiviso, ma con la guida e la supervisione del più grande esperto italiano nell'ambito della performance. "Tu hai la fortuna di poter attingere a questo sapere", spiega. Dario, che oltre ad essere un imprenditore di successo è uno dei player che porteranno maggiore innovazione nel mondo della global education, mette a disposizione tutta la sua competenza e professionalità per offrire un cambiamento vero, capace praticamente di rivoluzionare l'approccio alle scelte che ogni giorno si devono compiere per arrivare ad avere una mentalità vincente.

L'imprenditore, inoltre, partecipa a numerosi eventi in qualità di speaker e ha partecipato come ospite a diverse trasmissioni televisive andate in onda su emittenti nazionali come: Tg3, Rai Sport e Rai 3 ed è apparso su numerose testate giornalistiche quali Ansa, Corriere della Sera, La Stampa, Il Tempo, Millionaire, Forbes e molte altre. Un aspetto importantissimo della sua esperienza professionale è l'attività di formatore con corsi in aula seguiti da migliaia di persone. "Se sei una persona ambiziosa, che vuole cambiare la propria vita o che ha delle ferite che vuole rimarginare sicuramente gli insegnamenti di Dario fanno per te", è uno dei feedback che il mental coach raccoglie più spesso dalle persone che hanno partecipato ai suoi eventi. Infine, condivide contenuti di valore attraverso i canali social e il sito dariosilvestri.com. Tra questi sicuramente c'è il Podcast “Il Potere del Cambiamento” su Spotify e iTunes che, crescendo di giorno in giorno, si classifica tra i più ascoltati in Italia. Ma anche un canale Youtube dove è possibile fruire di video motivazionali che accrescono la propria consapevolezza e spingono a riprendere in mano la propria vita. Un racconto dettagliato di come ripartire mettendo al centro la soddisfazione e la vittoria in un momento in cui tutto sembra schiacciato dalla cupezza di mesi difficili e dalle incertezze dei tempi che verranno.

Nel suo lavoro parte da un presupposto che sembra scontato ma non lo e affatto, anzi: "Lo dovete a voi stessi". È necessario imparare come fare, come ottenere e gestire e il vero cambiamento

Che lo si voglia o no, tutto cambia, se pensiamo di stare fermi in verità̀ stiamo andando indietro e noi dobbiamo andare avanti, sempre avanti, nella direzione del successo che ci meritiamo. "Se ogni giorno vi vedete uguali è un problema da affrontare. Anche perché nella vita ogni giorno non sarete uguali, il tempo passa e le cose cambiano. Se voi non cambiate non andrete da nessuna parte", spiega Silvestri. Anche perché tante volte dobbiamo cambiare qualche elemento per raggiungere obiettivi e successo, altre volte, invece, dobbiamo gestire gli impulsi che vengono da fuori e che spesso non siamo pronti ad affrontare.

L'evento di Dario Silvestri che si terrà al PalaAlpitour, il 23 e 24 gennaio 2021, sarà l'occasione giusta. "È arrivato il momento. Non si può più procrastinare, rimandare, dire che lo si farà in un altro giorno. È ora il tempo giusto di scendere nell'Arena e raggiungere i propri risultati. La verità è che hai bisogno di una guida, di un supporto, di strumenti e di una strategia. Scendiamo nell'Arena insieme e raggiungiamo quel risultato. Raggiungiamo il successo che ti meriti adesso", sottolinea Silvestri raccontando il suo metodo e le sue intenzioni. Ci sono due possibilità per partecipare. Il pass standard prevede un training in aula con Dario Silvestri, due giorni intensivi di lavoro su te stesso, formazione modalità full-immersion, Ds Special Class® Certification, Arena Experience, Sessione affrontare i 7 passi del cambiamento incentrata soprattutto su Lavoro - Famiglia - Relazioni – Denaro. Il pass vip prevede vantaggi esclusivi e imperdibili, oltre alle opportunità della modalità standard, tra cui la partecipazione a un vip meeting con Silvestri, posti vicino al palco e la sessione Questions Answers. Scendere nell'arena è una sensazione unica, il momento di svolta che segna la propria vita. "Sei pronto per ottenere il tuo successo? Il potere del cambiamento è nelle tue mani”.

