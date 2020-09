Credorax collabora con Scenic Group per offrire servizi gateway end-to-end e servizi di acquiring agli agenti di viaggio

15 settembre 2020 a

a

a

Il fornitore di servizi di pagamento intelligenti faciliterà i pagamenti globali ed i servizi di acquiring per il tour operator nonché leader nel settore delle crociere di lusso di fama mondiale.

TEL AVIV, Israele, 15 settembre 2020 /PRNewswire/ -- Oggi, il principale fornitore di servizi di pagamento intelligenti e fintech bank Credorax, e il tour operator nonché leader nel settore delle crociere di lusso Scenic Group, hanno annunciato una partnership che consentirà a Scenic Group di accettare ed elaborare i pagamenti dalle agenzie di viaggio in tutto il mondo. Con questa partnership, Credorax fornirà il ventaglio di servizi a Scenic Group, consentendo agli agenti di viaggio di effettuare in modo facile prenotazioni e pagamenti.

In qualità di fornitore di servizi di pagamento intelligenti, Credorax aiuta gli esercenti ad accettare facilmente i pagamenti con il suo gateway di pagamento Source™. La piattaforma offre disponibilità di livello idoneo agli standard in uso nel settore delle telecomunicazioni (99,999%) per l'elaborazione dei pagamenti, oltre a una serie di prodotti e servizi di pagamento progettati per massimizzare la crescita aziendale e ottimizzare i processi operativi. I servizi di Credorax consentiranno a Scenic Group di accettare ed elaborare pagamenti in oltre 120 valute e di accedere a una vasta gamma di metodi di pagamento alternativi, alla piattaforma 'Insights' di Credorax per BI, rendicontazione e riconciliazione, e ai servizi di Hosted Payment Pages personalizzati che accettano carte Visa, MasterCard e AMEX, in modo da garantire sempre la riuscita di tutti i pagamenti validi.

"Ci siamo sempre impegnati ad aiutare i nostri clienti a gestire le proprie attività nel modo più semplice e fluido possibile, e siamo entusiasti di portare i nostri servizi a un tour operator nonché leader nel settore delle crociere di lusso prestigioso come Scenic Group", ha dichiarato Igal Rotem, CEO di Credorax. "In questo momento di difficoltà, è un onore per noi sostenere il settore dei viaggi e siamo certi che i nostri sistemi di nuova generazione per le operazioni di pagamento e la loro elaborazione saranno estremamente utili a Scenic Group, nel momento in cui il settore sta emergendo gradualmente dalla crisi."

In un clima di incertezza globale senza precedenti e con l'aumento delle transazioni digitali, la razionalizzazione dei pagamenti è diventata ora più che mai necessaria in tutti i settori. Tuttavia, vista la percezione del rischio ad esso associata, il settore dei viaggi è rimasto privo di un adeguato accesso a servizi di pagamento di qualità. Fintech agili come Credorax si stanno impegnando per aiutare il settore turistico a soddisfare le esigenze dei viaggiatori e a fornire servizi superiori per garantire che gli operatori del settore più solidi continuino a essere importanti e competitivi.

"Ci impegniamo a fornire i massimi livelli di praticità e comodità ai nostri clienti, siano essi agenti o viaggiatori, e ciò significa rendere ogni passaggio quanto più semplice e piacevole possibile, ben prima dell'inizio del viaggio stesso", ha dichiarato Anna Wolfsteiner, Chief Sales & Marketing Officer di Scenic Group. "Siamo entusiasti di rafforzare la nostra infrastruttura di pagamento con la riapertura dell'industria del turismo e siamo certi che Credorax sia il partner ideale per riuscire a offrire la migliore soluzione per i pagamenti del settore, piacevole proprio come le nostre crociere e i nostri tour."

Informazioni su Credorax

Credorax è un fornitore di servizi di pagamento intelligenti e un ente creditizio provvisto di licenza, che fornisce l'elaborazione di pagamenti transfrontalieri per l'e-commerce e gli esercenti omnicanale. La nostra tecnologia gateway, Source™, è stata sviluppata internamente all'azienda per fornire un'esperienza di pagamento semplificata, così intelligente e sicura da garantire agli esercenti il raggiungimento del pieno potenziale di business semplicemente attraverso una migliore gestione dei propri pagamenti. Gli esercenti Credorax possono accettare più di un centinaio di carte e metodi di pagamento locali e ricevere pagamenti nella valuta di loro scelta. Usufruiscono inoltre dell'ottimizzazione del tasso di approvazione delle transazioni, della protezione antifrode avanzata, della business intelligence e di una serie di altri servizi e prodotti a valore aggiunto che si sommano a un'esperienza di pagamento diversa da tutte le altre. Per ulteriori informazioni, contattateci all'indirizzo [email protected] o visitate www.credorax.com.

Informazioni su Scenic Group

Scenic Luxury Cruises & Tours nei 34 anni trascorsi dalla sua costituzione è cresciuta fino a includere nella sua offerta premiatissime crociere fluviali all-inclusive e viaggi su terraferma creati su misura che portano gli ospiti in molte delle destinazioni più affascinanti del mondo. Dal 2008, Scenic offre crociere fluviali in Europa, Asia sudorientale, Russia ed Egitto sulle sue 15 navi Space-Ship. Il marchio consociato Emerald Cruises dispone di sette navi Star-Ship che offrono crociere fluviali in Europa, con un'ottava nave aggiunta lo scorso anno per il fiume Mekong in Asia sudorientale. Nel 2019 Scenic ha lanciato il primo Yacht Discovery al mondo, Scenic Eclipse.

Contatto per la stampa Credorax

Marisa RijpkemaResponsabile marketing, Credorax [email protected]

Contatti stampa Scenic Group

Stati Uniti e Canada:

Elliot GilliesM +1 [email protected]

Regno Unito:

Katie Wright, Belinda Pennington & Madeline SchilgSiren CommunicationsP +44(0)7771 825 [email protected]

Australia e Nuova Zelanda:

Katherine O'NeillDirector, Scenic Brand & MarketingM +61 427 989 864 katherine.o'[email protected]