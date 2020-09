15 settembre 2020 a

Milano, 15 set. (Adnkronos) - In Lombardia ci sono 29 persone in terapia intensiva per gli effetti del Covid19, una persona in più rispetto a ieri. Quanto ai ricoveri meno gravi, sono 263 in tutto, anche in questo caso con solo una persona in più portata in ospedale nelle ultime 24 ore. I morti sono due, per un totale complessivo di 16.903 decessi.