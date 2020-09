Adnkronos: Roberto Luongo nuovo Direttore amministrazione, finanza e controllo

15 settembre 2020 a

Roma, 15 set. (Adnkronos/Labitalia) - Roberto Luongo, 36 anni, è il nuovo Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo del Gruppo Adnkronos. Nato a Napoli, ha conseguito la laurea in Economia dei Mercati Internazionali e delle Nuove Tecnologie e la laurea magistrale in General Management, entrambe all'Università Bocconi di Milano.

Entrato in Adnkronos nel 2010, è stato inserito nella sede milanese che ha diretto per alcuni anni. Rientrato a Roma, ha maturato esperienze in vari settori all'interno delle diverse aziende del Gruppo, ed assume ora il nuovo ruolo con l'incarico di sovrintendere alle operazioni e allo sviluppo delle società Adnkronos, supportandone la pianificazione strategica e la gestione dei processi di innovazione tecnologica e di prodotto.

“Ho preferito un giovane e preparato dirigente, cresciuto per una buona parte della sua carriera all'interno del nostro Gruppo, in modo da essere certo di poter coniugare il necessario e vitale ricambio generazionale con la salvaguardia e la perfetta conoscenza dei principi fondanti dell'azienda” ha detto Pippo Marra, editore dell'Adnkronos. “È solo il primo passo, che segue le recenti nomine di vertice, di un più generale piano di inserimento di giovani manager che ho intenzione di realizzare nei prossimi mesi e che vedrà coinvolti anche altri settori del nostro gruppo editoriale”, ha concluso Marra.