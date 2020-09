Ue: Mattarella, 'Next generation occasione da non perdere anche per rilancio scuola'

14 settembre 2020 a

a

a

Vo Euganeo (Pd), 14 set. (Adnkronos) - "La scuola è un formidabile strumento di innovazione. La nostra partecipazione al programma Next Generation della Unione europea è una straordinaria opportunità che non possiamo perdere. Un'occasione anche per un vero rilancio della scuola italiana". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'apertura dell'anno scolastico a Vo' Euganeo.