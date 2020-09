Scuola: Mattarella, 'stop divario digitale per evitare abbandono scolastico'

14 settembre 2020 a

Vo' Euganeo (Pd), 14 set. (Adnkronos) - "Il lockdown ci ha mostrato anche che hanno sofferto pesanti esclusioni i ragazzi senza computer a casa, quelli che erano privi di spazi sufficienti, coloro che già vivevano una condizione di marginalità. Dobbiamo evitare che il divario digitale diventi una frattura incolmabile". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'apertura dell'anno scolastico a Vo' Euganeo.

"Per fortuna -ha aggiunto il Capo dello Stato- l'iniziativa di tanti insegnanti, l'impegno dei compagni di classe, l'azione positiva di associazioni di volontariato ha evitato, in molte circostanze, ingiuste emarginazioni, riuscendo a fornire i mezzi necessari alla connessione. E' questa una frontiera nuova della lotta all'abbandono scolastico, e alla marginalità sociale, che resta un obiettivo esigente per la scuola".