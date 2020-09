Scuola: Mattarella, 'riaprire impresa non facile, grazie per esempio straordinaria collaborazione'

14 settembre 2020 a

a

a

Vo Euganeo (Pd), 14 set. (Adnkronos) - "Riaprire la scuola, adottando le indispensabili prescrizioni di carattere sanitario, non è impresa facile. E' stato necessario adeguare, in brevissimo tempo, strutture concepite per l'incontro, per il dialogo ravvicinato, a misure di distanziamento che ci appaiono quasi innaturali. E questo sforzo è ancora in atto. Abbiamo avuto esempi straordinari di collaborazione, di lavoro in comune". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'apertura dell'anno scolastico a Vo' Euganeo.

"Desidero rivolgere un sentito ringraziamento -ha aggiunto il Capo dello Stato- a tutti coloro che si sono adoperati affinché l'anno scolastico potesse cominciare, assicurando a ogni bambina e bambino, a ogni ragazza e ragazzo, il bene fondamentale dell'istruzione. In particolare, esprimo riconoscenza ai dirigenti scolastici, a tutti gli insegnanti e al personale ausiliario, che con loro hanno strettamente collaborato per riorganizzare le scuole in sicurezza e garantire una didattica la più ordinata possibile. Molti di loro hanno limitato le ferie, o addirittura vi hanno rinunciato".

"Hanno interpretato al meglio il significato dell'autonomia scolastica, quella appunto -ha concluso Mattarella- che partecipa con creatività alla progettualità della scuola, muovendo dalle sue articolazioni e diversità".