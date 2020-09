14 settembre 2020 a

Vo' Eugaeo (Pd) 14 set. (Adnkronos) - "Oggi la riapertura della scuola è una prova per la Repubblica. Per tutti. Nessuno escluso". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, concludendo a Vo' Euganeo la manifestazione per l'inaugurazione dell'anno scolastico.