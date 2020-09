Scuola: Mattarella, 'oggi ripartenza per intera società, sfida decisiva per tutta Italia'

14 settembre 2020 a

a

a

Vo' Euganeo (Pd), 14 set. (Adnkronos) - "Oggi è un giorno importante! L'inaugurazione dell'anno scolastico, mai come in questa occasione, ha il valore e il significato di una ripartenza per l'intera società. Lo avvertono i ragazzi, lo comprendono gli adulti e le istituzioni". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'apertura dell'anno scolastico a Vo' Euganeo.

"Ci troviamo di fronte -ha ricordato il Capo dello Stato- a una sfida decisiva. Ripartire da Vò Euganeo, dà ancor più il senso di come questa sfida riguardi l'intero Paese. Così come qui a Vò la vita, dopo l'angoscia e le chiusure, è ripresa a pieno ritmo, così la riapertura delle scuole esprime la piena ripresa della vita dell'Italia".